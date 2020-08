Pochesci duro: «Pirlo alla Juve è una grande sconfitta dell’Assoallenatori» (Di lunedì 10 agosto 2020) Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana, ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto Sandro Pochesci, che ha commentato così l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. Le dichiarazioni dell’allenatore. Pirlo alla Juve – «È una scelta dei senatori. Non ha un percorso da allenatore. È una grande sconfitta dell’Assoallenatori. Servono dei vincoli per essere allenatori» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Pochesci duro Pochesci duro: «Pirlo alla Juve è una grande sconfitta dell’Assoallenatori» Calcio News 24 Pochesci duro: «Pirlo alla Juve è una grande sconfitta dell’Assoallenatori»

Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana, ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ...

Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana, ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ...