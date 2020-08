Napoli, senti Andrea D’Amico: “Aurelio De Laurentiis sa che bisogna fare degli investimenti” (Di lunedì 10 agosto 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo ha parlato in queste ore Andrea D’Amico, intermediario che si è occupato anche del passaggio di Victor Osimhen al Napoli. “Vertice Gattuso-ADL-Giuntoli? Mi hanno un po’ preoccupato le parole di Rino in conferenza stampa. Per tranquillità non l’ho sentito, prima e dopo questi grandi eventi lui è molto preso, ha bisogno di liberare la tensione. Non nascondo che le sue parole mi hanno fatto pensare, magari dipende dal progetto del presidente. I numeri contano, sono lo specchio del valore di un allenatore o giocatore. Gattuso è arrivato ed ha preso una situazione molto compromessa da ogni punto di vista, una vera e propria rivoluzione, ha messo a posto le cose ed ha vinto. Merita il giusto riconoscimento economico, ancor più perché ha un brand: ... Leggi su calciomercato.napoli

