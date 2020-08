Malore a Sappada. Grave incidente nel gruppo del Sernio (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono due gli interventi, di cui uno in corso, del Soccorso Alpino e Speleologico. Sappada: Il primo &eGrave; accaduto alle 15 non lontano dal Rifugio Sorgenti del Piave, nei pressi di Passo Roccolo, su una pista forestale all’incrocio tra i sentieri con segnavia 133 e 136. Un uomo &eGrave; stato colto da Malore e ha perso i sensi. Recuperato dell’elisoccorso regionale &eGrave; stato portato in ospedale a Tolmezzo. Pronte a intervenire a supporto anche le squadre dei tecnici della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e Speleologico.Tolmezzo: L’elisoccorso &eGrave; ripartito subito in direzione del gruppo del Sernio Grauzaria dove una persona &eGrave; caduta per diversi metri ed ... Leggi su udine20

