Liverpool, accordo raggiunto con l’Olympiacos: Tsimikas giocherà con i Reds (Di lunedì 10 agosto 2020) Primo colpo di mercato nelle file del Liverpool. I Reds hanno ufficializzato l’ingaggio di Kostas Tsimikas, 24enne terzino sinistro della nazionale greca in forza all’Olympiacos. Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche ed è costato ai campioni d’Inghilterra circa 13 milioni di euro. La durata del contratto non e’ stata specificata. Leggi su sportface

