Inter-Bayer Leverkusen 2-1, Barella e Lukaku in gol, nerazzurri in semifinale (Di lunedì 10 agosto 2020) Europa League, l’Inter di Antonio Conte consquista il pass per la semifinale grazie ai gol di Barella e Lukaku. Shakhtar o Basiliea i possibili avversari per i nerazzurri Dopo 10 anni l’Inter torna in una semifinale europea. La squadra di Antonio Conte batte il Bayer Leverkusen con una prestazione molto positiva. Segnano Barella e Lukaku ma i nerazzurri sprecano davvero molto, gol di Havertz per il Bayer. La partita Inter-Bayer Leverkusen parte con i nerazzurri molto aggressivi che subito mettono pressione ai tedeschi. Ma le occasione sono poche fino al 15′ quando ... Leggi su zon

Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non posso fare altro che complimentarmi coi ragazzi' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termin… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ho voglia di vincere, fin da quando ero piccolo' ??? Parola di Romelu #Lukaku ??… - INTER291103 : RT @internewsit: Moviola Inter-Bayer Leverkusen: il 3-1 era buono! Sui rigori regola folle - - Piergiulio58 : RT @FcInterNewsit: Second level completed: l'Inter fa secco il Bayer Leverkusen con un bugiardo 2-1 e vola in semifinale di EL https://t.co… -