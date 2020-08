Il Paradiso delle Signore, un’attrice presto sposa: ecco di chi si tratta (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Paradiso delle Signore: un’attrice ha annunciato in questi giorni su Instagram che presto si sposerà. Parliamo della bella Neva Leoni, 28 anni, romana, interprete di Concetta (“Tina) Amato, terzogenita di Agnese e Giuseppe, quindi sorella di Antonio e Salvatore. La ragazza era riuscita a diventare una Venere del grande magazzino opponendosi alla madre, secondo cui una donna non doveva lavorare. Poi, però, era uscita di scena per andare a Londra, inseguendo le sue ambizioni di cantante. Con lei c’era l’uomo che amava, Sandro Recalcati. Il Paradiso delle Signore: l’annuncio Instagram e le congratulazioni dei fan Neva ha reso felici i suoi fan, affermando che presto sposerà il fidanzato Claudio Colica, ... Leggi su pianetadonne.blog

