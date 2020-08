Grottaminarda, Comune impegnato nella lotta all'abbandono di rifiuti. (Di lunedì 10 agosto 2020) Prosegue l'impegno del Comune di Grottaminarda nella lotta all'abbandono di rifiuti. Rinvenuti i resti di un cinghiale, insieme ad altra immondizia, al di sotto del cavalcavia in via Olmo, nei pressi ... Leggi su gazzettadiavellino

Ultime Notizie dalla rete : Grottaminarda Comune Un centro servizi nell'autostazione di Grottaminarda, l'Air valuta Nuova Irpinia Rinvenuti resti di cinghiale: Grottaminarda dichiara guerra all’abbandono di rifiuti

Rinvenuti i resti di un cinghiale: Grottaminarda dichiara guerra all’abbandono di rifiuti. I resti dell’animale, insieme ad altra immondizia, sono stati trovati al di sotto del cavalcavia in via Olmo, ...

Terminal Air, l’ad Acconcia a Grottaminarda

Questa mattina visita a Grottaminarda dell’Amministratore delegato dell’Air Anthony Acconcia. Un incontro programmato per fare il punto sullo stato di realizzazione del Terminal Bus. Presente per l’Ai ...

Rinvenuti i resti di un cinghiale: Grottaminarda dichiara guerra all’abbandono di rifiuti. I resti dell’animale, insieme ad altra immondizia, sono stati trovati al di sotto del cavalcavia in via Olmo, ...Questa mattina visita a Grottaminarda dell’Amministratore delegato dell’Air Anthony Acconcia. Un incontro programmato per fare il punto sullo stato di realizzazione del Terminal Bus. Presente per l’Ai ...