Fall Guys da record su Steam con oltre 2 milioni di copie vendute (Di lunedì 10 agosto 2020) Il team di Mediatonic e Devolver Digital annunciano che Fall Guys: Ultimate Knockout ha piazzato oltre 2 milioni di copie su Steam dalla sua uscita il 4 agosto. Risultato che rende il gioco il lancio di maggior successo di sempre delle due società."È stato travolgente assistere al lancio e all'accoglienza di Fall Guys. Siamo incredibilmente grati a tutti i nostri giocatori per il loro supporto e abbiamo grandi progetti per il gioco in futuro", ha dichiarato il co-fondatore e Chief Games Officer di Mediatonic, Paul Croft. "Siamo entusiasti della risposta e non possiamo credere quanto siano già amati i nostri piccoli jelly beans!"Fall Guys ha anche ottenuto il plauso della critica, ... Leggi su eurogamer

MYMALK4PON3 : Fall Guys tendrá un Twitch Rivals - FTREFORMED : O va el Fall Guys o me ceno a mi abuela - biblack : @fuckthathooker Fall guys! Horrivel e divertido - oliveirv1 : bgl é fall guys - GamesPaladinsIT : Fall Guys Ultimate Knockout è un successo anche su Steam con oltre 2 milioni di copie vendute… -