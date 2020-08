Dal Sud America: il Marsiglia punta sul messicano José Macías (Di lunedì 10 agosto 2020) Obietto mercato, ma soprattutto trovare il sostituto di Dario Benedetto. Come riporta il sito di ESPN Deportes, l’Olympique Marsiglia punta forte sul messicano José Macías del Chivas de Guadalajara. Classe 1999, José Macías è una punta centrale che ha segnato 8 gol in 18 partite nel torneo di apertura messicano (Apertura) alla fine del 2019 e 4 in 8 presenze nel torneo di chiusura (Clausura) all’inizio del 2020. Sempre secondo ESPN, il club di Guadalajara non è contraria ad una sua partenza ma non accetterà una svendita ed in tal senso si potrà imbastire una trattativa per non meno di 13 milioni di euro. Sul 20enne c’è anche la Real Sociedad. Foto: Pagina Facebook Ufficiale Marsiglia L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

