Bielorussia: Cina, Xi si congratula con Lukashenko (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 10 AGO - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio all'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko complimentandosi per la sua rielezione alla presidenza sia a titolo ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - PECHINO, 10 AGO - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio all'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko complimentandosi per la sua rielezione alla presidenza sia a titolo perso ...

Bielorussia: la sesta rielezione del potente Lukashenko contro la fragile Tikhanovskaya

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELIRUSSIA) - Troppo fragile la candidatura della casalinga Svetlana Tikhanovskaya che avrebbe dovuto contrastare il presidente uscente Aleksandr Lukashenko. Per la sesta volta ...

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELIRUSSIA) - Troppo fragile la candidatura della casalinga Svetlana Tikhanovskaya che avrebbe dovuto contrastare il presidente uscente Aleksandr Lukashenko. Per la sesta volta ...