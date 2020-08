1 minuto in Borsa 10 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca Mediolanum (+2,56%). Le peggiori performance si registrano su Nexi, che ottiene -2,83%. Tra le materie prime, prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 2,7%. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa dell’Indice ZEW della Germania, in previsione ancora domani. Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future ... Leggi su quifinanza

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca Mediolanum (+ ...

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca Mediolanum (+ ...