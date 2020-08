Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 08:30 (Di domenica 9 agosto 2020) VIABILITÀ Del 9 AGOSTO 2020 CLAUDIO VELOCCIA 8.20 BBUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SEMPRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVE CHIUSURE DALLA TANGENZIALE EST A VIA FIORENTINI A VELLETRI TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE SALVO D’ACQUISTO ALL’ALTEZZA DI VIA PAGANICO NEI DUE SENSI DI MARCIA A LARIANO SULLA PROVINCIALE ARIANA SI STA IN CODA TRA VIA ALGIDUS E VIA TRILUSSA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA STATALE APPIA DOMIZIANA A FORMIA SI STA IN CODA TRA VIA DELLE SERRE E VIA DEI CAMPI IN DIREZIONE GAETA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA ... Leggi su romadailynews

stecos57 : RT @romamobilita: Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - romamobilita : Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - kiaracarta : Ha una pessima viabilità però credo che sia una delle città più belle del mondo: Roma. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog