Traffico Roma del 09-08-2020 ore 16:30 (Di domenica 9 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione possibili rallentamenti per un incidente avvenuto su viale della Civiltà del Lavoro all’altezza di via Cristoforo Colombo in direzione del raccordo anulare incidente sulla via del mare 3 Acilia Vitinia direzione Roma possibili rallentamenti ricordiamo che vede il Foro Italico tratto della tangenziale resta chiusa tra la Salaria all’uscita Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sono ancora in corso le operazioni di sistemazione e pulitura del Piano viabile dopo il Vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio per consentire la realizzazione della pista ciclabile sul lungomare di Ostia nel tratto compreso tra via Giuliano da Sangallo e la Colombo deviate le linee bus 061 e 062 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce punto.it ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : #Roma - Via del Foro Italico ????CHIUSA AL TRAFFICO tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi >< ?A seguito dell'inc… - GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - Francesca_Gis : @markgmm @CataVinc Roma negli anni precedenti non era assolutamente vuota, forse fino ai primi anni 2000. C'era si… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Milano-Sanremo 2020: la corsa sta per entrare in Liguria, nella città dei fiori cresce l'attesa e il traffico è sotto controllo (Foto)

Sul Colle di Nava sono molti ad attendere la carovana della ‘Sanremo’ sui balconi ma tanti sono anche quelli a bordo strada. I tifosi, ovviamente, attendono il passaggio dei beniamini mentre le forze ...

Esodo, traffico da bollino rosso in aumento

Giornata festiva di traffico intenso sin dalle prime ore di questa mattina. La circolazione da bollino rosso, spiega Viabilità Italia, con rallentamenti, senza incidenti gravi. Ecco da Nord a Sud le s ...

Sul Colle di Nava sono molti ad attendere la carovana della ‘Sanremo’ sui balconi ma tanti sono anche quelli a bordo strada. I tifosi, ovviamente, attendono il passaggio dei beniamini mentre le forze ...Giornata festiva di traffico intenso sin dalle prime ore di questa mattina. La circolazione da bollino rosso, spiega Viabilità Italia, con rallentamenti, senza incidenti gravi. Ecco da Nord a Sud le s ...