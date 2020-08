Probabili formazioni Frosinone Pordenone: le scelte di Nesta e Tesser (Di domenica 9 agosto 2020) Probabili formazioni Frosinone Pordenone: le scelte di Alessandro Nesta e Attilio Tesser per la seconda semifinale playoff Una partita da non perdersi assolutamente. La seconda semifinale di playoff sarà tra Frosinone e Pordenone, con entrambe le squadre che hanno un solo obiettivo finale: arrivare in finale e tentare il grande salto. Ecco le Probabili formazioni di Frosinone Pordenone. Probabili formazioni Frosinone Pordenone Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Dionisi, Novakovich. Allenatore: ... Leggi su calcionews24

