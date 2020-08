Pomezia, grosso incendio in via della Solfarata: probabile origine dolosa (VIDEO) (Di domenica 9 agosto 2020) E’ divampato poco fa un grosso incendio in via della Solfarata, zona Santa Palomba, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Pomezia. A prendere fuoco sterpaglie secche. L’incendio si è propagato molto velocemente, tant’è che si è esteso in lungo e in largo: i punti andati a fuoco lasciano pensare che la natura dell’incendio sia dolosa. La colonna di fumo è visibile in tutta la città di Pomezia e addirittura in alcuni punti di Torvaianica. Verso i Castelli, invece, è visibile anche a Pavona. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti 3 mezzi di soccorso della Protezione Civile e un’autobotte dei Vigili del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, grosso incendio in via della Solfarata: probabile origine dolosa (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia grosso Paura a ridosso della Pontina, grosso incendio in corso: fiamme altissime latinaoggi.eu Pontina, grosso incendio a ridosso della strada: traffico bloccato (FOTO e VIDEO)

Ennesimo incendio a ridosso della SS 148 Pontina. Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 all’altezza della stazione di servizio Agip. L’incendio copre un’area vastissima e crea disagi alla circol ...

Pratica di Mare, continua la beffa dei Borghese e del comune di Pomezia

Ci sono numerose ed interessanti considerazioni inerenti la mancata riapertura del Borgo di Pratica di Mare! Anzitutto una premessa. I fatti di questa mattina giungono a valle dell’ordinanza del TAR d ...

Ennesimo incendio a ridosso della SS 148 Pontina. Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 all’altezza della stazione di servizio Agip. L’incendio copre un’area vastissima e crea disagi alla circol ...Ci sono numerose ed interessanti considerazioni inerenti la mancata riapertura del Borgo di Pratica di Mare! Anzitutto una premessa. I fatti di questa mattina giungono a valle dell’ordinanza del TAR d ...