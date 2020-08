Nlg, un catamarano veloce per collegare Sardegna e Corsica in 15 minuti (Di domenica 9 agosto 2020) “Contiamo di poter avviare il collegamento la prossima settimana siamo nell’attesa che si concludano le ultime pratiche burocratiche con i porti di Palau e di Bonifacio. E speriamo che la o dell’utenza sia così alta da farci viaggiare a pieno carico”. Un catamarano ad alta velocità della NLG collegherà in soli 15 minuti di navigazione Santa Teresa di Gallura con Bonifacio. Il servizio dovrebbe partire non appena arriveranno le ultime autorizzazioni richieste dalla società di navigazione napoletana già all”inizio dell’anno. Il collegamento sarà effettuato dal catamarano “Ponza Jet”, un 37 metri costruito nel 1992 per il solo trasporto passeggeri, con una capienza di 360 posti. Farà la traversata delle Bocche di Bonifacio seguendo la rotte ... Leggi su ildenaro

"Contiamo di poter avviare il collegamento la prossima settimana siamo nell'attesa che si concludano le ultime pratiche burocratiche con i porti di Palau ...

Si potrà arrivare in un quarto d'ora in Corsica dalla Sardegna

Cagliari, 9 ago. (askanews) - "Contiamo di poter avviare il collegamento la prossima settimana siamo nell'attesa che si concludano le ultime pratiche burocratiche con i porti di Palau e di Bonifacio.

"Contiamo di poter avviare il collegamento la prossima settimana siamo nell'attesa che si concludano le ultime pratiche burocratiche con i porti di Palau ...Cagliari, 9 ago. (askanews) - "Contiamo di poter avviare il collegamento la prossima settimana siamo nell'attesa che si concludano le ultime pratiche burocratiche con i porti di Palau e di Bonifacio.