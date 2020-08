Moto3 2020: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 9 agosto 2020) La classifica piloti del Mondiale 2020 di Moto3 aggiornata. E’ una stagione particolare per le due ruote, con la prima gara in Qatar a cui sono seguiti mesi di stop per l’emergenza coronavirus. Il campionato riparte da Jerez per un tour de force fino a novembre. LA classifica Arenas 70 Ogura 52 McPhee 51 Suzuki 44 Fernandez 36 Foggia 32 Arbolino 31 Vietti 30 Rodrigo 30 Alcoba 28 Antonelli 21 Masia 19 Binder 17 Migno 15 Fenati 14 Garcia 13 Nepa 12 Toba 12 Salac 8 Yamanaka 7 Sasaki 5 Oncu 4 Lopez 5 Tatay 3 Pizzoli 0 Dupasquier 0 R. Rossi 0 Baltus 0 Kofler 0 Pawi 0 Kunii 0 Leggi su sportface

SkySportMotoGP : LA PRIMA DEL MISSILETTO ?? ?? #Moto3 E Arenas fa un grande colpo per il Mondiale I risultati ?… - SkySportMotoGP : Tutti gli aggiornamenti dalle gare di #Moto2 e #Moto3: chi vincerà secondo voi? #CzechGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Moto3 #Brno, primo successo per Foggia; 4° #Antonelli - OA_Sport : Moto3, risultato GP Repubblica Ceca 2020: prima vittoria in carriera per Dennis Foggia. Arenas allunga nel Mondiale - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Moto: R.Ceca; Foggia vince la gara della Moto3. Primo successo in carriera per il pilota romano #ANSA -