Migranti | Conte | ' no sacrifici sanitari italiani e poi flussi indiscriminati'

Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) - "Dire che il ministro Di Maio sia salviniano significa fargli torto, ma non perchè Salvini sia una persona spregevole, ma semplicemente perchè la posizione del governo e del ministro Di Maio è molto articolata, non si riduce allo schema porto aperto, porto chiuso. E' la posizione di chi si rende conto che non è accettabile che ci siano questi flussi migratori in modo indiscriminato, anche perchè non posso chiedere il sacrificio agli italiani e poi tollerare che arrivano Migranti addirittura positivi e che vadano in giro liberamente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino

