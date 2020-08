M5S: Conte, 'meglio a cena con Di Battista che con Di Maio, con Grillo che con Casaleggio' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) - "Con Di Maio sono stato spesso a cena anche qualche giorno fa, con Di Battista mai" quindi "semmai con Di Battista" in caso di scelta. Mentre tra Beppe Grillo e Davide Casaleggio, la scelta ricadrebbe su "Grillo", con il quale "si affronta il futuro, si parla di tante innovazioni tecnologiche, senza nulla togliere ovviamente a Davide Casaleggio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'. Leggi su liberoquotidiano

