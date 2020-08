Juventus, Mughini spara a zero su Sarri: “prenderlo un’idea folle, a chi avrebbe dovuto insegnare calcio?” (Di domenica 9 agosto 2020) L’esonero di Maurizio Sarri ha sorpreso tutti, ma non Giampiero Mughini, uno dei pochi che aveva criticato fin da subito la scelta della Juventus di puntare sull’ex allenatore del Napoli. Valerio Pennicino/Getty ImagesPer questo motivo il tifoso vip dei bianconeri ha espresso gioia per la separazione con il manager toscano, sparando a zero contro di lui ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “questa Juve è una delle più deboli degli ultimi anni, di sicuro non all’altezza delle grandi squadre europee. Cristiano Ronaldo è, allo stesso tempo, un portento e un ingombro: vuole fare tutto lui, ma in questo modo condiziona il gruppo. Le punizioni, per tutta la stagione, le ha volute tirare lui, e ne ha realizzate pochissime, quando in squadra c’erano ... Leggi su sportfair

MIM42270587 : RT @Davide20486536: @Fashiondonne1 @cristianalaz Mughini, è meglio sentirti parlare della tua juventus, il che la dice tutta. Bravo Capezzo… - Davide20486536 : @Fashiondonne1 @cristianalaz Mughini, è meglio sentirti parlare della tua juventus, il che la dice tutta. Bravo Cap… - 1962EisRialto : @StaseraItalia Mughini é meglio che ci dica se é felice del nuovo arrivo alla Juventus ( il Covid non fa per lui) ! -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Mughini Mughini: La Juve peggiore degli ultimi 9 anni | Calcio | Calcio Sportevai.it Giampiero Mughini, Cristiano Ronaldo e l'esonero di Maurizio Sarri: "Da quel no si intuiva subito"

Giampiero Mughini condivide con Dagospia i suoi pensieri sull’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. Per il noto opinionista eleggere l’allenatore toscano a capro espiatorio è troppo facil ...

Da Alba Parietti a Pippo Baudo passando per Raffaella Carrà e Giampiero Mughini: i vip incoronano la Juve

«Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIMENTIIII» così Raffaella Carrà su twitter. «È storia che diventerà leggenda. 9 scudetti ...

Giampiero Mughini condivide con Dagospia i suoi pensieri sull’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. Per il noto opinionista eleggere l’allenatore toscano a capro espiatorio è troppo facil ...«Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIMENTIIII» così Raffaella Carrà su twitter. «È storia che diventerà leggenda. 9 scudetti ...