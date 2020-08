Incendio in Repubblica Ceca, undici morti (Di domenica 9 agosto 2020) Incendio in Repubblica Ceca. Un palazzo è andato a fuoco a Bohumin, undici morti. BOHUMIN (Repubblica Ceca) – Incendio in Repubblica Ceca nelle prime ore di domenica 9 agosto 2020. Secondo quanto riportato da TgCom24, il rogo è divampato in un appartamento a Bohumin dove undici persone hanno perso la vita. Tra loro anche tre bambini. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. Le autorità locali hanno parlato di origine dolosa, ma saranno gli inquirenti ad accertare quanto successo in questa cittadina al confine con la Polonia. La ricostruzione La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. ... Leggi su newsmondo

