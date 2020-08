Incendio in palazzo, undici morti tra cui 3 bimbi. 'Alcuni si sono lanciati dall'undicesimo piano' (Di domenica 9 agosto 2020) Ci sono anche tre bambini fra le 11 vittime di un Incendio divampato in un complesso di palazzi a Bohumin, nel nord-est della Repubblica Ceca, al confine con la Polonia. Un rogo devastante che è già ... Leggi su leggo

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Incendio in palazzo a Bohumin, undici morti tra cui 3 bimbi. «Alcuni si sono lanciati dall'undicesimo piano» - camilla_staff : RT @fattoquotidiano: Repubblica Ceca, incendio in un palazzo: 11 morti, tra cui 3 bambini. “Il peggiore nella storia del Paese” https://t.c… - Troia86Paolo : RT @fattoquotidiano: Repubblica Ceca, incendio in un palazzo: 11 morti, tra cui 3 bambini. “Il peggiore nella storia del Paese” https://t.c… - clikservernet : Repubblica Ceca, incendio in un palazzo: 11 morti, tra cui 3 bambini. “Il peggiore nella storia del Paese” - Noovyis : (Repubblica Ceca, incendio in un palazzo: 11 morti, tra cui 3 bambini. “Il peggiore nella storia del Paese”) Playh… -