In Grecia non si mangerà più carne di cavallo (Di domenica 9 agosto 2020) Grecia - Dal 29 luglio la Grecia ha detto stop al consumo di carne di cavallo e al suo sfruttamento nella produzione di pellame e medicinali . È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale greca un emendamento alla legge del 2012 che tutelava cani e gatti, nel quale si legge: 'È vietato l'allevamento e l'utilizzo di animali per i combattimenti e per le attività ... Leggi su oggitreviso

fattoquotidiano : Turchia sfida di nuovo la Grecia e riprende le esplorazioni energetiche nell’Egeo. Erdogan: “Atene non rispetta gli… - Giorgiolaporta : In #Grecia inventarono una cosetta chiamata #democrazia qualche tempo fa. Chissà perché sul parlamento greco non vi… - FidanzaCarlo : Il ministro per le Politiche Ue @MVarvitsiotis spiega al @tg2rai perché la #Grecia non vuole attivare il #MES. Illu… - PieroPelu : Nell’estate in cui mi proibiscono di suonare non potevo che affrontare una sfida del genere: 5 musicisti jazz super… - Lucamatta4 : @lucatelese Stavolta non concordo con lei, i fatti si narrano sempre altrimenti si fa come quel giornalista che no… -