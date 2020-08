Far West a Catania, sparatoria nel quartiere: 2 morti e 4 feriti (Di domenica 9 agosto 2020) Una sparatoria è avvenuta ieri sera, intorno alle 20, a Catania nel quartiere Librino, in via Grimaldi. Sono state coinvolte almeno sei persone: due sono morte, mentre le altre quattro sono rimaste ferite. Sul fatto indagano i carabinieri del Reparto Operativo. Al vaglio degli inquirenti le registrazioni delle telecamere presenti nella zona. Diverse le ipotesi al vaglio … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

infoitinterno : Far west a Catania due morti e 4 feriti in una sparatoria a Librino - infoitinterno : Catania come un far west, dagli spari alle urla in strada: un morto e tre feriti nel rione San Giorgio - BratzEbbasta : @alexndersen 4 topi nel far west letto 3 volte, il mio preferito. - Angelinidavide3 : RT @stesimo1263: @cristianalaz La verità riassunta in una fredda frase,ma è la verità. In nessun altro paese questo schifo sarebbe possibil… - autonomia_op : @PolScorr per errore!!!! ma dove siamo? siamo al far west? oh, è morto, mi è partito un colpo.... ma forse potrà es… -

Ultime Notizie dalla rete : Far West Far west a Napoli, spari nella Galleria Laziale: feriti due uomini Il Riformista Catania, sparatoria in strada tra bande criminali: 2 morti e 4 feriti

Scene da far west quelle a cui hanno assistito i residenti del quartiere Librino di Catania. La scorsa sera, sabato 8 agosto, due bandi criminali rivali hanno aperto il fuoco. Al centro del contendere ...

Juve a Pirlo. Le ragioni di una scelta radicale: costi più bassi e la sintonia con Ronaldo

L’estate juventina delle prime volte termina con quella più clamorosa: Andrea Pirlo, con un contratto biennale, diventa l’allenatore bianconero al posto di Maurizio Sarri senza essersi mai seduto per ...

Scene da far west quelle a cui hanno assistito i residenti del quartiere Librino di Catania. La scorsa sera, sabato 8 agosto, due bandi criminali rivali hanno aperto il fuoco. Al centro del contendere ...L’estate juventina delle prime volte termina con quella più clamorosa: Andrea Pirlo, con un contratto biennale, diventa l’allenatore bianconero al posto di Maurizio Sarri senza essersi mai seduto per ...