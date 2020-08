"Cinque indecenti, ma la colpa è del governo". I parlamentari con il bonus? La Chirico svela la vera vergogna (Di domenica 9 agosto 2020) Il bonus da 600 euro chiesto e ottenuto dai Cinque parlamentari è una vergogna, ma per Annalisa Chirico la colpa non è solo dei deputati. "Quando si fa una politica con bonus a pioggia - premette la firma del foglio a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili -, il rischio è questo". Secondo la Chirico non ci si può affidare alla tenuta morale delle persone: "Questi deputati sono indecenti, ma bisogna pensare che le regole vanno scritte bene". Un pensiero, quello della giornalista, che va di pari passo con quello di Renato Brunetta. Anche l'azzurro è dell'idea che l'assistenzialismo non porti lo Stato da ... Leggi su liberoquotidiano

Scandalo: cinque deputati chiedono il bonus partita Iva

Repubblica smaschera i "furbetti di Montecitorio". I nomi protetti dalla legge sulla privacy. Tre della Lega, un M5s e un IV? Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi el ...

