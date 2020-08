Calciomercato Torino, incontro con l’entourage di Rodriguez (Di domenica 9 agosto 2020) Calciomercato Torino, incontro con l’entourage di Rodriguez: si cerca l’intesa per portare il calciatore in granata Il Torino continua a muoversi sul mercato. I granata, come riportato da Gianlucadimarzio.com, stanno cercando di convincere Ricardo Rodriguez, esterno svizzero del Milan. Martedì – si legge – è in programma un incontro fra il club granata e l’entourage del calciatore che ha ancora un anno di contratto con il club rossonero. Giampaolo lo ha già allenato e vorrebbe ritrovarlo anche durante la sua nuova avventura in granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

