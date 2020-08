"Bonus Inps io no!". L'idea della Meloni: deputati innocenti si escludano con hashtag (Di domenica 9 agosto 2020) Giorgia Meloni invita i deputati che non hanno richiesto il Bonus Inps sulle partite Iva a emergere con l’hashtag #Bonus Inps io no!“Cinque parlamentari hanno fatto domanda per il Bonus 600 euro per le partite Iva. Che squallore! Gli italiani sono in ginocchio e qualcuno nel Palazzo si preoccupa solo di arraffare sempre di più. Ma questo scandalo mette in evidenza anche una vergogna che Fratelli d’Italia ha più volte denunciato: il Governo, incredibilmente, non ha previsto alcun tetto di fatturato e di reddito per il Bonus partite Iva, con il risultato che ne ha diritto pure chi fattura milioni o ha altre importanti fonti di reddito, come i parlamentari. Una brutta storia di deputati ... Leggi su huffingtonpost

