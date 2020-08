Adescava minori su Fb, si travestiva da donna e abusava di loro: arrestato (Di domenica 9 agosto 2020) . Per l’uomo 7 anni di carcere dopo condanna a Milano con rito abbreviato Attirava minorenni nella sua trappola tramite internet servendosi di un falso profilo femminile. Dopo averli portati a casa sua, a Saronno, abusava di loro al buio travestito da donna. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Adescava i ragazzini in rete usando un falso profilo femminile, poi dopo averli attirati a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, travestito da donna abusava di loro. Saronno – Per quest ...Adescava i ragazzini in rete usando un falso profilo femminile, poi dopo averli attirati a casa sua, al buio, travestito da donna abusava di loro. Per questo Gino Gatti, anonimo operaio di 49 anni, ar ...