Wta Palermo 2020, la Giorgi rimonta e vola in semifinale (Di sabato 8 agosto 2020) La pattuglia azzurra si assottiglia, ma non ammaina completamente bandiera. I quarti sono fatali ad Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, mentre centra la qualificazione Camila Giorgi. La n.1 d’Italia, dopo 2h52’ di gioco supera la n. 25 al mondo, Dayana Yastremska (testa di serie n. 7 del Torneo) in tre tiratissimi set con il punteggio di 6-4 6-7 3-6. Un successo meritato per la Giorgi al Wta Palermo 2020 ed arrivato al culmine di una lunga battaglia passata anche attraverso due match-point annullati all’avversaria sul 6-4 5-4.“In quel momento è cambiato tutto – ha detto la Giorgi – ho mantenuto il mio livello di gioco ed è andata bene”. La tennista azzurra affronterà in semifinale la francese, Fiona Ferro, reduce dal ... Leggi su ilfogliettone

WTA_insider : ???????????? With Camila Giorgi, Sara Errani, and Elisabetta Cocciaretto into the QFs @LadiesOpenPA, this is the 1st tim… - ArmandoSoave85 : RT @CamilaGiorgi_it: Camila annulla due match point e rimonta @D_Yastremska: è semifinale al @LadiesOpenPA , domani sfiderà @fioferro htt… - CamilaGiorgi_it : Camila annulla due match point e rimonta @D_Yastremska: è semifinale al @LadiesOpenPA , domani sfiderà @fioferro… - DeportesOlimpi : WTA Palermo Cuartos: @PetraMartic1991 a @_Sasnovich (7-6 (7-5) 7-6 (7-3)), @AnettKontaveit a Elisabetta Cocciaretto… - GlobalShowGSRa1 : #Tennis #WTA #Palermo: Nei Quarti vince la Giorgi, fuori #Errani e #Cocciaretto -