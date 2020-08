Whatsapp per iPad, in arrivo la novità più attesa (Di sabato 8 agosto 2020) In arrivo una novità attesa dagli utenti da molti anni. Whatsapp infatti è pronto a sbarcare anche su iPad: pronta l’app da utilizzare sul tablet di Apple. Da anni si attendeva una notizia simile. E ora, finalmente, ci siamo. Mark Zuckemberg infatti è pronto a lanciare una versione Whatsapp anche per iPad. La popolare applicazione di messaggistica istantanea avrà un corrispettivo, oltre che per smartphone, pure per i tablet a marchio Apple. Tra poco, insomma, si potrà chattare anche tramite iPad e sarà possibile scambiarsi messaggi anche utilizzando più devices contemporaneamente. Il futuro “multi dispositivo” di Whatsapp è quindi arrivato. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su bloglive

