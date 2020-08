Via alla vendita del 49% di Telepass: i Benetton vogliono monetizzare in fretta (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 9 ago – Ogni giorno che passa si sgonfia sempre di più la retorica per la quale l’esecutivo giallofucsia su Autostrade avrebbe dato “uno schiaffo” – per dirla con la dichiarazione, invecchiata malissimo e nel giro di pochissime settimane, di Alessandro Di Battista – alla famiglia Benetton. La quale non smette invece di mantenere ben saldo il pallino del gioco per uscire dall’investimento massimizzandone al massimo il valore. E così, dopo aver fatto saltare il tavolo con Cassa Depositi e Prestiti, adesso si prepara a cedere una quota (di minoranza) di Telepass. Atlantia vende il 49% di Telepass A comunicarlo è stata Atlantia che “ha deliberato di avviare una trattativa in esclusiva, fino al 30 settembre 2020, con il gestore globale di investimenti ... Leggi su ilprimatonazionale

petergomezblog : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità, de… - MarcoBarzaghi : Dopo il padre, anche #Messi ha preso casa a Milano! alla torre Solaria .. indirizzo: via della Liberazione! - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm anche alla riforma del #Csm #ANSA - Hillclimbit : Ha preso il via il Campionato Italiano Velocità Montagna con le due salite di ricognizione alla gara veneta organiz… - ClaudioCattivo : RT @DanielaZini1: QUESTA È LA RICOSTRUZIONE DEL 12 GIUGNO, CHE NON COLLIMA CON LA RICOSYRUZIONE DI OGGI, ALLA LUCE DEGLI ATTI DESECRETATI.… -

Ultime Notizie dalla rete : Via alla Festival sulla contemporaneità, successo per il via alla rassegna LuccaInDiretta CORONAVIRUS: NUOVO STUDIO, il VIRUS c'era Già da ANNI e NON si trasmette per VIA RESPIRATORIA! Ecco le CONSEGUENZE

CORONAVIRUS: c'era Già e forse NON si trasmette per VIA RESPIRATORIASono a dir poco impressionanti e clamorose le dichiarazioni, di Tom Jefferson, medico al Center for Evidence-Based Medicine (Cebm) p ...

Club dei 27, i "verdiani" ripartono

GIAN LUCA ZURLINI Anche il Club dei 27 ha dovuto arrendersi alla quarantena e sospendere tutte le attività in programma. Ma, non appena è stato dato il via libera alla ripresa delle attività, il suo v ...

CORONAVIRUS: c'era Già e forse NON si trasmette per VIA RESPIRATORIASono a dir poco impressionanti e clamorose le dichiarazioni, di Tom Jefferson, medico al Center for Evidence-Based Medicine (Cebm) p ...GIAN LUCA ZURLINI Anche il Club dei 27 ha dovuto arrendersi alla quarantena e sospendere tutte le attività in programma. Ma, non appena è stato dato il via libera alla ripresa delle attività, il suo v ...