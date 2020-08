Vela, addio a Carlo Rolandi: fu fondatore e presidente della Canottieri (Di sabato 8 agosto 2020) Gran Pavese listato a lutto per la morte di Carlo Rolandi socio fondatore-benemerito nonche’ presidente del Circolo Canottieri Napoli dal 1972 al 1974. Undicesimo presidente della storia del sodalizio giallorosso. Aveva 94 anni, vedovo, lascia due figli. E’ stato protagonista della Vela Italiana e Internazionale sia come velista che come dirigente. presidente della Federazione Italiana della Vela per due quadrienni al termine dei quali fu acclamato presidente Onorario della FIV. Per 16 anni e’ stato nel Consiglio Direttivo dell’IYRU (Federazione Mondiale della Vela, oggi World ... Leggi su ildenaro

