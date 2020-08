Valentina Dallari ricoverata in ospedale (Di sabato 8 agosto 2020) Uno spavento grande per i suoi famigliari ma anche per i suoi fan quello causato dalla ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari, che soltanto qualche ora fa ha spiegato sul suo profilo Instagram ufficiale di essere ricoverata in ospedale. La giovane, infatti, avrebbe sofferto di un improvviso attacco di panico che le avrebbe fatto perdere i sensi. Purtroppo, in quel preciso istante Valentina si sarebbe trovata proprio al fianco di un tavolo da giardino. Svenendo, ci sarebbe finita contro sbattendo la testa. Anche per questo, Valentina è quindi stata trasportata in ospedale per accertamenti a seguito della caduta.Fortunatamente, ora sappiamo che non si sia trattato di nulla di grave. La deejay infatti è stata dimessa soltanto qualche ora dopo - ... Leggi su blogo

toysblogit : Valentina Dallari ricoverata in ospedale - gossipblogit : Valentina Dallari ricoverata in ospedale - floreuss : hai mai sentito parlare dell'esperienza di Valentina Dallari? Cercala e leggi, magari ti aiuta — sì, la conosco! ho… - GossipItalia3 : UeD Valentina Dallari in ospedale: spavento per l’ex tronista #gossipitalianews - mattino5 : Il lungo calvario dell'ex tronista Valentina Dallari: anoressia e bulimia l'hanno portata a pesare solo 37 kg.… -