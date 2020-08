Una molecola di zucchero arma contro i tumori (Di sabato 8 agosto 2020) Due studi sui meccanismi cellulari di una molecola dello zucchero potrebbero aiutare medici e ricercatori a trovare nuovi spunti per contrastare i tumori Alcuni ricercatori del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York hanno studiato le cosiddette proteine “chaperon” e in particolare GRP94, che entra in gioco nella regolazione della risposta delle cellule allo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Una molecola Una molecola di zucchero arma contro i tumori Corriere Nazionale Spermidina, la molecola che migliora la memoria

Un team di ricerca dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibbc) e del Telethon institute of genetics and medicine (Tigem) coordinato da Elvira De ...

Steatoepatite non alcolica, stop a elafibranor

Non è impresa semplice trovare un farmaco che agisca sulla steatoepatite non alcolica (NASH); questa volta le notizie negative arrivano da elafibranor. In seguito a dati provvisori negativi sulla NASH ...

