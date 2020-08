Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 07:10 (Di sabato 8 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi studio è stato chiuso l’accordo sul testo del decreto agosto per il nodo licenziamenti il testo sarà in consiglio dei ministri quest’oggi il blocco dei licenziamenti proseguirà Ma sarà variabile in base alle scelte delle aziende sull’utilizzo di cassa integrazione covid e sgravi per fare rientrare dipendenti al lavoro e durerà minimo fino a metà novembre deadline entro la quale sono a disposizione in modo continuativo le 9 settimane di ammortizzatori di emergenza possibile proroga al 31 agosto dell’obbligo di indossare le mascherine di protezione personale salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia nelle Ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute si ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF Como: scoperto professionista #evasoretotale. Sottratte al fisco disponibilità per un milione di euro.… - GDF : #ChinaExpress: #GDF di #Perugia raggira spacciatori e stronca traffico internazionale di #stupefacenti.… - fanpage : Verbali desecretati, Salvini: “Se fosse vero ciò che emerge, al governo andrebbero arrestati” - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 07:10: romadailynews radiogiornale l’appuntamento… - zazoomblog : Coronavirus in Italia ultime notizie. Impennata di contagi in Italia (+552) decessi ancora in calo. Vaccino italian… -