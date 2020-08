Stop al Palio delle Oche. È la prima volta in 44 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Salta il Palio delle Oche. Il Covid ferma per la prima volta in 44 anni di storia l'autunno ciarlasco. Lo ha annunciato il sindaco Antonella Violi in una lettera aperta inviata alla pro loco e ai ... Leggi su ilgiorno

OKsiena : SAN CASCIANO DEI BAGNI, STOP AL PALIO DI SAN CASSIANO: ARRIVEDERCI AL 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Stop Palio SAN CASCIANO DEI BAGNI, STOP AL PALIO DI SAN CASSIANO: ARRIVEDERCI AL 2021 oksiena.it Stop al Palio delle Oche. È la prima volta in 44 anni

Salta il palio delle Oche. Il Covid ferma per la prima volta in 44 anni di storia l’autunno ciarlasco. Lo ha annunciato il sindaco Antonella Violi in una lettera aperta inviata alla pro loco e ai rapp ...

SAN CASCIANO DEI BAGNI, STOP AL PALIO DI SAN CASSIANO: ARRIVEDERCI AL 2021

Non si correrà a causa delle restrizioni contro il contagio da Covid-19 che impongono distanziamenti e vietano gli assembramenti. Il Palio di San Cassiano, a San Casciano dei Bagni, quest’anno con gra ...

Salta il palio delle Oche. Il Covid ferma per la prima volta in 44 anni di storia l’autunno ciarlasco. Lo ha annunciato il sindaco Antonella Violi in una lettera aperta inviata alla pro loco e ai rapp ...Non si correrà a causa delle restrizioni contro il contagio da Covid-19 che impongono distanziamenti e vietano gli assembramenti. Il Palio di San Cassiano, a San Casciano dei Bagni, quest’anno con gra ...