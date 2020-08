Sgarbi come una “ruspa” su Battelli: «Rispetto a Di Maio non solo farà cag***, ma ci farà ballare» (Di sabato 8 agosto 2020) Poteva mancare il giudizio di Vittorio Sgarbi sul caso Sergio Battelli? Certo che no e del resto come si può tacere del 37enne deputato del Movimento 5 Stelle che con la sua licenza di terza media si occupa per noi italiani di politiche dell’Unione europea? Siamo in mano sua, signori! L’Italia per la gestione dei fondi del Recovery Fund mette il suo destino nelle mani di politico che non ha neanche un diploma. Quando a garantire per lui è sceso in pista Di Maio in persona, Sgarbi veramente non ha potuto esimersi da un’uscita delle sue: Sgarbi corrosivo: “Tra Di Maio e lui…” Fu Luigi Di Maio a volerlo tesoriere del M5s e poi a “miracolarlo” per a ricoprire ... Leggi su secoloditalia

Nelle ultime ore è scoppiato il caso di Sergio Battelli, il 37enne deputato ligure del Movimento 5 Stelle che, dall’alto della sua licenza di terza media, si occupa di politiche dell’Unione europea: i ...

