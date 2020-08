Raccogli in spiaggia un rifiuto e Fratelli d’Italia ti regala le infradito (Di sabato 8 agosto 2020) Prima le granite, ora le infradito. Due giorni fa Giorgia Meloni lanciava sulla sabbia di Ostia la campagna Spiagge Pulite: chi portava un rifiuto di plastica o di vetro ai banchetti di Fratelli d’Italia aperti vicino alle spiagge avrebbe ricevuto una granita o un gelato tricolore (i gusti non sono specificati ma almeno fragola-pistacchio dovrebbe esserci). Ora dalla pagina di Fratelli d’Italia è stato lanciato un nuovo gadget per la campagna elettorale estiva: le infradito. Esattamente come per la granita, chi porterà un rifiuto di vetro o di plastica in un banchetto del partito in riva al mare riceverà in regalo un paio di ciabatte (che dalle foto diffuse sembrano essere proprio in plastica). A una prima vista, il design è abbastanza ... Leggi su open.online

