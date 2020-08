PlayStation 5 godrà di numerose esclusive grazie ai costosi accordi di Sony, ma non mancheranno i first party (Di sabato 8 agosto 2020) Qualche giorno fa, Imran Khan, ex senior editor di Game Informer, aveva dichiarato, durante un podcast, che Sony aveva stretto numerosi accordi di esclusività per svariati giochi multipiattaforma tripla-A, in vista dell'imminente lancio di PlayStation 5.Nello specifico, non stiamo parlando solo di esclusività temporale dei giochi in sé, ma anche contenuti esclusivi e bonus che renderebbero più appetibile la decisione di acquistare PS5.Un primo risultato di questi accordi lo abbiamo appena visto con Marvel's Avengers: non solo il titolo su PS4 e PS5 avrà contenuti extra e ninnoli vari, ma Spider-Man sarà un contenuto esclusivo per le piattaforme Sony.Leggi altro... Leggi su eurogamer

