Paola Ferrari su Diletta Leotta: la tempesta dopo la quiete? (Di sabato 8 agosto 2020) Paola Ferrari torna a parlare di Diletta Leotta: l’affermazione che potrebbe far ritornare la tempesta tra le due colleghe. Paola Ferrari, intervistata da VeroTv, decide di parlare della sua collega Diletta Leotta. Nel corso dell’intervista la Ferrari ha tenuto a precisare che si sente molto diversa dalla Leotta. Il motivo della diversità a parere di Paola Ferrari sarebbe da ricercare nell’inclinazione della Leotta verso il mondo dello spettacolo, più che verso quello del giornalismo sportivo così come lo intende lei. Nonostante queste parole, in questa occasione, a differenza delle precedenti, la ... Leggi su bloglive

