Occupazione abusiva di demanio marittimo, militari in azione da Lesina a Rodi: oltre mille metri quadrati di superficie liberata (Di sabato 8 agosto 2020) Nell'ultima settimana sono tre le operazioni portate a termine dai militari dell'Ufficio Locale marittimo di Lesina finalizzate a reprimere il fenomeno dell'Occupazione abusiva di ampi tratti di ... Leggi su foggiatoday

OMeneghino : Tavoli, sedie e ombrelloni, sequestrati per occupazione abusiva ad un bar in via Pacini - milanomagazine : Milano, Polizia Locale: sequestrati 40 metri di occupazione abusiva ad un bar in via Picini -… - VivereMilano : SEQUESTRATI 40 MQ DI OCCUPAZIONE ABUSIVA - infotemporeale : Sperlonga / Maxi sequestro di attrezzature balneari per occupazione abusiva di spiaggia libera -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione abusiva Occupazione abusiva di alloggi Atc, 2 interventi della polizia municipale: 4 denunciati TorinoToday Tavoli all'aperto per 40 metri, ma non era autorizzato: multato un bar in via Pacini

Multato un locale milanese che occupava abusivamente circa quaranta metri del parterre centrale di via Pacini e aveva "piazzato" 43 tavoli, sedie e ombrelloni per i propri clienti. Il locale aveva ric ...

Spiagge occupate abusivamente, triplo blitz della Guardia Costiera. Sequestri a Torre Mileto, Rodi e Marina di Chieuti

Nell’ultima settimana sono tre le operazioni portate a termine dai militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina finalizzate a reprimere il fenomeno dell’occupazione abusiva di ampi tratti di deman ...

Multato un locale milanese che occupava abusivamente circa quaranta metri del parterre centrale di via Pacini e aveva "piazzato" 43 tavoli, sedie e ombrelloni per i propri clienti. Il locale aveva ric ...Nell’ultima settimana sono tre le operazioni portate a termine dai militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina finalizzate a reprimere il fenomeno dell’occupazione abusiva di ampi tratti di deman ...