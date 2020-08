MotoGP, Gp Brno: riscontrato un caso positivo al Covid-19 (Di sabato 8 agosto 2020) riscontrato un caso di Covid-19 anche a Brno, dove domani andrà in scena il Gran Premio della Repubblica Ceca. A renderlo noto gli organizzatori che hanno riferito che “dopo oltre 5.500 test condotti su tutto il personale del paddock prima che presenziassero ai Gp di Spagna, Andalusia e Repubblica Ceca, una persona e’ risultata positiva al coronavirus. Il risultato e’ arrivato durante i test in vista del Gp d’Austria. Si tratta di un membro della Dorna Sports ed e’ asintomatico”. Il soggetto in questione ora si trova in isolamento in hotel e dato che anche il secondo test è risultato positivo, sono stati isolati anche tutti colori con i quali è entrato in contatto. Inoltre, gli organizzatori hanno deciso di effettuare test a chiunque possa ... Leggi su sportface

