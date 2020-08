Moto2, Brno: Roberts centra la pole, Bastianini terzo (Di sabato 8 agosto 2020) Brno - Joe Roberts ha centrato la pole position in vista del Gp della Repubblica Ceca di Moto2, sul circuito di Brno . Il pilota americano, in sella alla Kalex, ha fatto segnare il miglior in 2'01"692. Leggi su corrieredellosport

gponedotcom : America alla riscossa! Pole per Joe Roberts a Brno. 3° Bastianini: Lo statunitense firma la seconda pole della stag… - dianatamantini : MOTO2 - Joe Roberts centra a Brno la seconda pole position in carriera. Il pilota statunitense apre la griglia di p… - AmericanMoto2 : RT @corsedimoto: MOTO2 - Joe #Roberts centra a Brno la seconda pole position in carriera. Il pilota statunitense apre la griglia di partenz… - corsedimoto : MOTO2 - Joe #Roberts centra a Brno la seconda pole position in carriera. Il pilota statunitense apre la griglia di… - nicofarella : RT @chepalleblog: La domenica bestiale dell’intrepido Motorista 9.40 Formula 3 11 Moto 3 11.05 Formula 2 12.20 Moto2 14 MotoGP Brno 1… -