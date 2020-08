Meteo | Europa divisa a metà | +41°C in Spagna | +37°C a Parigi | piogge alluvionali e 20°C in meno al Sud Italia DATI

Meteo, Europa divisa a metà: +41°C in Spagna, +37°C a Parigi, piogge alluvionali e 20°C in meno al Sud Italia [DATI] (Di sabato 8 agosto 2020) Meteo – L’Europa si presenta divisa a metà dal punto di vista Meteorologico, con un’ondata di caldo che interessa i settori occidentali e un ciclone sullo Ionio responsabile di maltempo e temperature sotto la norma sui settori meridionali. Super caldo oggi in Spagna, Belgio e Francia, dove Parigi ha toccato +36-37°C per il secondo giorno consecutivo. Tra le temperature massime più rilevanti di oggi in Spagna, segnaliamo +42°C a Ecija, +41°C a Granada, +40°C a Cordoba, +38°C a Saragozza, +37°C a Madrid, Siviglia, Albacete. In Francia, spiccano le seguenti massime: +37°C a Parigi e Lione, +36°C a Tolosa, +35°C a Lilla, +33°C a Nantes, mentre in Belgio: +36°C a Kleine-Brogel, ... Leggi su meteoweb.eu

Previsioni meteo, impennata delle temperature. Ferragosto, ecco le prime tendenze

Le previsioni meteo di domani, domenica 9 agosto, annunciano bel tempo su quasi tutta Italia, con gli ultimi residui temporali confinati in poche regioni del Sud. La consolidata stabilità farà da apri ...

