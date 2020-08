Maya morta investita a Napoli, l'amore per il calcio: 'Dedicami un gol'. Sulla pagina Fb i video con i suoi palleggi (Di sabato 8 agosto 2020) La ragazza investita e uccisa in piazza Carlo III aveva festeggiato da poco i suoi 15 anni, compiuti il 28 maggio e trascorsi con le sue migliori amiche. Un gruppetto affiatato di compagne con le ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Maya morta

Maya, la ragazza di 15 anni che ha perso la vita dopo essere stata investita in piazza Carlo III, aveva una forte passione per il calcio. Per questo si distingueva dalle amiche, con le quali aveva fes ...Una notizia che ha scosso la città di Napoli, quella della morte di Maya Gargiulo. La ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita in piazza Carlo III nella notte a Napoli, mentre e ...