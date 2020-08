LIVE – MotoGP, GP Repubblica Ceca Brno 2020: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 8 agosto 2020) Comincia la mattinata di sabato 8 agosto e per la MotoGP va in scena una importante sessione di libere. Come di consueto saranno le prove libere 3, tramite la classifica dei tempi combinati, ad assegnare i pass diretti per il Q2 del Gran Premio della Repubblica Ceca. Appuntamento in pista alle ore 9:55 per i 45 minuti delle free practice 3 con un time attack di estrema importanza per evitare la doppia sessione in qualifica. Le prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre ai consueti approfondimenti ... Leggi su sportface

SmorfiaDigitale : LIVE MotoGP, GP Brno in DIRETTA: FP3 e qualifiche. Valentino Rossi, Morbidelli e... - giovannizam : #MotoGP in #diretta su @Moto_it le dichiarazioni di @ValeYellow46 @mvkoficial12 @Petrux9 @AndreaDovizioso… -