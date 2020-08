“L’allenatore ufficiale non sarà Pirlo ma…”, i ‘sospetti’ dopo l’annuncio della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Una bomba, una notizia assolutamente a sorpresa. La Juventus ha preso una decisione un pò controcorrente, il provvedimento è stato quello di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri, nonostante la vittoria dello scudetto, il nono consecutivo. Per l’ex Napoli è stata fatale la brutta eliminazione in Champions League contro il Lione, un risultato considerato non all’altezza secondo Agnelli per un club come la Juventus. Ma ancora più discutibile è la scelta del sostituto, si tratta di Andrea Pirlo, un tecnico che non ha assolutamente esperienza e che fino a qualche ora fa risultava ancora l’allenatore dell’Under 23. I tifosi sono al momento spaccati, c’è chi è entusiasta per aver affidato la panchina ad una bandiera del club, ma c’è chi ... Leggi su calcioweb.eu

