L’aborto con la pillola sarà in Day hospital, addio al ricovero di 3 giorni (Di sabato 8 agosto 2020) Cambiano le linee guida in caso di aborto con pillola, la cosiddetta Ru486: non sarà più necessario infatti il ricovero di tre giorni, ma sarà possibile effettuarlo in day hospital. La paziente, potrà giungere nella struttura per poi essere dimessa direttamente nel pomeriggio, o, tutt’al più in serata. In precedenza invece l’iter ospedaliero da osservare era più “macchinoso”, chi voleva effettuare il trattamento con la Ru486 doveva restare in ospedale per tre giorni e questo poteva essere d’intralcio per le esigenze personali. Dopo dieci anni, infatti, il ministro Speranza ha effettuato una richiesta qualche mese fa al Consiglio superiore della sanità, che è stata accolta. Prima di avere parere positivo, ... Leggi su quotidianpost

repubblica : Aborto, cade l'ultimo no - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù [di CATERINA PASOLINI] - repubblica : 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù - aleifcat : RT @claaudi_a5: dopo la vittoria di oggi sull' #Aborto praticarne uno sarà più semplice, ma non facile. Vi ricordo che in Italia 7 medici s… - PaganiCarlo : RT @granlombard: L'Europa e, soprattutto, l'Italia sono in gravissima crisi demografica, per di più travolte dall'ondata allogena con i suo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aborto con L'intervista a Emma Bonino: «Fiera di quelle scuse a Giovanni Leone. Con aborto e divorzio cambiammo l’Italia» Corriere della Sera