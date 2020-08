Juventus, Pistocchi: “Società prima responsabile, tecnico e giocatori vengono dopo” (Di sabato 8 agosto 2020) Non si placa il polverone mediatico che ha travolto la Juventus in seguito all’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione. La società bianconera ha esonerato il tecnico Maurizio Sarri, ma molti ritengono non sia l’unico responsabile dell’ennesima occasione persa in Europa. Tra questi anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha scritto: “Per rispetto nei confronti di chi mi segue, non posso non dire che la prima responsabile dei 24 anni senza coppe europee è la società Juventus, chi la dirige e chi orienta le scelte“. “L’allenatore e i giocatori vengono dopo, sono solo una parte del progetto” ha aggiunto il giornalista. Per rispetto nei ... Leggi su sportface

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League ha scatenato numerosi commenti e critiche. Il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha pubblicato sul proprio profilo Twitter due foto che r ...

Di tutto potrà essere tacciato fuorché di essere incoerente. Maurizio Pistocchi ha abbracciato la cuasa Sarri da sempre, lo ha difeso quando al Chelsea lo avrebbero espatriato, lo ha accolto con gioia ...

