Infermiera ignora propria malattia per i pazienti, oggi l’amputazione (Di sabato 8 agosto 2020) Infermiera ignora la propria malattia per continuare a stare nei reparti a lottare contro il Covid-19. oggi, purtroppo, ha dovuto subire un’operazione molto invasiva. Il Covid-19 continua a fare vittime e a danneggiare il Paese. Non solo in Italia, ma tutto il mondo sta subendo la malattia originaria di Wuhan, con effetti devastanti in diversi … L'articolo Infermiera ignora propria malattia per i pazienti, oggi l’amputazione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CronacaSocial : #Coronavirus, infermiera ignora dolori per curare i malati ma era un tumore. LEGGI LA SUA STORIA??… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera ignora Coronavirus, infermiera ignora dolori per curare i malati ma era un tumore CronacaSocial Infermiera 26enne ignora il dolore per curare i malati di Covid e perde la gamba per un tumore

in foto: Fonte: BBC/Facebook. Era talmente impegnata a curare i suoi pazienti durante l'emergenza Coronavirus che aveva deciso di ignorare quel dolore alla gamba che l'affliggeva da settimane. Ma quan ...

Ho avuto il coronavirus e sono rimasto in coma per 23 giorni. Condivido le foto della mia lotta per mostrare a tutti quanto è dura

Phillip Guttmann è uno scrittore, produttore e psicologo di Los Angeles. Ha contratto il Covid-19 durante un viaggio a New York a marzo. Racconta di aver chiamato la sua famiglia per dire loro addio p ...

in foto: Fonte: BBC/Facebook. Era talmente impegnata a curare i suoi pazienti durante l'emergenza Coronavirus che aveva deciso di ignorare quel dolore alla gamba che l'affliggeva da settimane. Ma quan ...Phillip Guttmann è uno scrittore, produttore e psicologo di Los Angeles. Ha contratto il Covid-19 durante un viaggio a New York a marzo. Racconta di aver chiamato la sua famiglia per dire loro addio p ...